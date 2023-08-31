«أزهر الشرقية» تطلق مبادرة لتجميل وصيانة المعاهد

أطلق السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مبادرة «اغسل وصيّن معهدك»، والتي تهدف إلى صيانة جميع المعاهد الأزهرية بكل الإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية واستكمال استعدادات الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، لبدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

تفعيل المشاركة المجتمعية لكل الأطراف بشكل أوسع

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، إن من أهم أهداف هذه المبادرة ما يلي:

- تفعيل المشاركة المجتمعية لكل الأطراف بشكل أوسع.

- زياده الانتماء والولاء للوطن.

- السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة.

- إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القرى بالمشاركة

- دعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد

- تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي وإتمام أعمال السباكة.

- تغيير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة.

- دهان وطلاء الأسوار من الداخل والخارج.

- تشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون.

- غسل وتعقيم لكافة الحجرات.

تبدأ المبادرة اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وحتى نهاية ولمدة خمس عشرة يوما، وتجرى الحملة تحت إشراف ومتابعة منطقة الشرقية الأزهرية، وكذلك موجهي الإدارات التعليمية.