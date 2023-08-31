ضبط 600 كيلو سكر مجهول المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 600 كيلو سكر مجهول المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

وتفصيلا، شنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة تموينية على المحال التجارية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم (13906) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت ناحية بير عمارة.

- ضبط 600 كجم سكر مجهول المصدر، وبدون فواتير تأكد مصدرها.

تحرير محاضر

كما جرى تحرير محضر رقم (13905) جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب محطة تموين سيارات بناحية تل روزن، لعدم إمساك سجل التفتيش لأفراد الحملة.

- تحرير محضر رقم (4950) جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محطة تموين سيارات ببندر بلبيس، لتوقفه عن ممارسه النشاط وعدم ممارسته على الوجه المعتاد.

حملات تموينية مكثفة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.