حزب «الريادة» يبحث مع المصريين بالسعودية دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

اجتمع اليوم الخميس بمدينة الرياض بالسعودية، السعيد أحمد أبو ضاهر، نائب رئيس حزب «الريادة» المصري، المشرف على أمانة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج، مع مجموعة عمل من الجالية المصرية المقيمة بالسعودية، لوضع خطة عمل للتحرك بين أعضاء الجالية بمختلف مدن المملكة العربية السعودية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي هذا في إطار إعلان الحزب، برئاسة كمال حسنين، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للترشح لدورة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي قادها الرئيس منذ عشر سنوات، والنهوض بالدولة المصرية، للوصول للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل أبناء الشعب المصري.

استمرار مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي

وأكد نائب رئيس حزب الريادة، المشرف على أمانة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج، أن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي من أجل استمرار مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة، التي بدأها الرئيس خلال السنوات العشر الماضية في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار أبو ضاهر، إلى أن الحزب يسعى بكل جهد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع الجالية المصرية بالخارج، ونوه إلى أنه قد تقرر استمرار انعقاد جلسات مجموعة العمل حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، لاستمرار مسيرة الإنجازات واستكمال بناء مصر الجديدة.