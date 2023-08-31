رئيس حزب مصر الحديثة: نساند السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال المسيرة

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب أجرى لقاءً موسعًا بين القيادات السياسية داخل الحزب أمس، وكان هناك إجماع داخل المناقشات بالخروج بقرار لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل تكملة المشوار.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

أضاف «دعبس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن القيادات الحزبية تقتنع اقتناعا تاما بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة والعالم أجمع، ويجب دعم الرئيس السيسي للوصول بمصر إلى بر الأمان في السنوات المقبلة.

وتابع وليد دعبس: «الشعب المصري يستطيع تقدير الأشخاص، والجميل الذي يفعله أي أحد، ونحن في فترة صعبة اقتصادية، وعندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة، تفقد الناس الإحساس بالإنجاز، ومصر تعاني من الأزمات الاقتصادية كمثل أي دولة في العالم، لكن مصر تغيرت بشكل كبير، ومن يأتي من الخارج يشعر بهذا الأمر شكلا وموضوعا وفكرا».