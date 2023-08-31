نائبة عن «الحرية المصري»: الحزب يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، بقرار الحزب تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولى فترة رئاسية جديدة.

وقالت إن قرار الحزب جاء تقديرا للدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات الماضية، في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية عام 2014، حقق إنجازات كبيرة في جميع المجالات، فالمشروعات القومية على كل شبر من أرض مصر، بداية من المشروع القومي للطرق، واستصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء 32 مدينة ذكية، وفقا للمواصفات القياسية العالمية في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، فضلا عن القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن المبادرات الرئاسية ساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ساهمت مبادرة «حياة كريمة» في تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن في القرى والعزب والنجوع، ومبادرة «100 مليون صحة» ساهمت في القضاء على الأمراض الوبائية، وإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة المعاشات.