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خالد الجندي: المساجد تشهد طفرة حضارية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

كتب:

مريم جاد
06:48 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة حضارية كبيرة، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

تطور حضاري ومعماري للمساجد

واستعرض عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، صورا لعدد من المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، مشيدا بالتطور الحضاري والمعماري للمساجد، لافتا إلى أن المساجد اتسمت بالعمارة والهندسة الرائعة.

مسجد الدعوة في دمياط الجديدة

ومن بين المساجد التي استعرضها «الجندي» خلال حلقة برنامجه: «مسجد الصحابة بشرم الشيخ، المسجد الكبير بالبحيرة، مسجد الفتح في قنا، مسجد فاطمة النبوية في القاهرة، مسجد الدعوة في دمياط الجديدة، المجمع الإسلامي في الجيزة، المسجد السلام في بورسعيد».

وكانت وزارة الأوقاف، أعدت مؤخراً خريطة لاعتماد عدد من المساجد ضمن ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي، حيث أصدرت 3 فئات ضمن «أ، ب و،ج».

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بقلم مريم جاد