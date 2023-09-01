خبير زراعي: إنتاجية محصول الأرز الشعير تأثرت بالتغيرات المناخية

كشف الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن التغيرات المناخية هذا العام الجاري 2023 أثرت على محصول الأرز الشعير من حيث الإنتاجية، وذلك عند عملية «عقد الثمار للأرز »، وهو الأمر الذي نتج عنه قلة الإنتاجية لبعض الأفدنة من من 4 أطنان أرز شعير إلى نحو 3 أطنان بخسارة طن لكل فدان.

درجة الحرارة في وقت التزهير لمحصول الأرز

وأضاف «عبد الدائم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في وقت تزهير ثمار الأرز الشعير قد تأثرت، لافتاً إلى أن درجة الحرارة المناسبة لمحصول الأرز وقت التزهير للأرز تكون 36 درجة مئوية، وحال تخطي درجات الحرارة كما حدث جراء التغيرات المناخية عن ذلك تتأثر «عقد ثمار الارز»، وبالتالي الإنتاجية.

زراعة 288 ألف فدان أرز شعير

وتابع بأن المساحة المنزرعة هذا العام في محافظة كفر الشيخ ، لمحصول الأرز قد بلغت نحو 288 ألف فدان أرز ، والتي توفر نحو 42% من إنتاجية المحصول علي مستوي المنزرع في محافظات الجمهورية.