محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بوقف عمل الموظفين يوم الأحد «أون لاين» من المنزل

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 1559، لعودة وانتظام العمل ليوم الأحد للموظفين بالمحافظة، حيث شمل القرار «المادة الأولى»، التي تضمنت، وقف عمل الموظفين يوم الأحد أون لاين من المنزل، على أن يتم العودة للنظام العادي، اعتباراً من 1/9/2023 من الشهر المقبل من داخل القطاعات الحكومية المتنوعة.

عمل المراكز التكنولوجية في كفر الشيخ

كما شمل قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمادة الثانية من ذات القرار السابق ذكره، عودة العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات بالمحلية للنظام المعتاد من التاسعة صباحا حتى نهاية اليوم الوظيفي، اعتباراً من 1/9/2023.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بضرورة ترشيد الطاقة والكهرباء، وعمل بعض الموظفين بقطاعات حكومية مختلفة من المنزل عن طريق «أون لاين»، بهدف ترشيد الطاقة.