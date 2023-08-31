التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ23 من قوافل «ستر وعافية» في كفر الشيخ

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الثالثة والعشرون من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية غرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول في كفر الشيخ، وذلك بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

خدمات قافلة ستر وعافية

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – اسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن - أمراض كبد ) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة «خيرك سابق»، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة.

وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية، لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يجرى تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

الكيانات المشاركة في القافلة

شارك في القافلة 19 كيانا، وهي: (جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – أسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضي الكبد) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.