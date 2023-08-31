مصريون في نيويورك عن رفع الأذان لأول مرة: «روحنا رجعت من تاني»

بملامح يكسوها الفرحة والبهجة، مع انهمار للدموع، استقبل المصريون والعرب خبر رفع تكبيرات الأذان عبر المكبرات الصوتية الخارجية، بمساجد ولاية نيويورك لأول مرة في تاريخها، بشعور بالأنس وسط بلاد الغربة، وذلك بعد أن كانوا يؤدون فريضتهم على الموعد فقط دون الاستماع إلى الآذان.

شعور المصريين برفع الأذان في نيويورك

تجربة قوية وجميلة، يعيشها المصريين في الولاية الأمريكية نيويورك، خاصة بعد رفع الأذان في الولاية، «احنا مش مصدقين إننا هنرجع نسمع الأذان من تاني مجرد ما بسمعه بحس بالأمان والونس هنا»، هكذا بدأت زينب عبد العظيم، حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها قاربت على أن تكمل عامها السادس وهي في كوينز بنيويورك، رفقة زوجها وأطفالها.

شعور مختلف، سيطر على «زينب» عندما علمت بخبر رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية، موضحة: «طوال سنين قعدتي في نيويورك كنت منزلة برنامج الصلاة على الموبايل عشان بس أسمع الأذان في بيتي أنا مصدقتش نفسي أما سمعت الخبر ده، حسيت روحي رجعتلي، إن شاء الله هنصلي في الجوامع بكره ونفرح برجوع حياتنا» وفق ما روته «زينب».

التمني برفع الأذان في كل دول العالم

ومن جانبه أضاف أحمد أسامة، الذي ترك وطنه منذ ما يقرب من 10 سنوات، للعمل في مجال الهندسة، أنه استقبل خبر رفع الأذان في الولاية بالدموع، «من فترة لما اترفع الأذان في مدينة استوريا اتمنيت أنه يحصل عندنا كدا وكنت بدعي دايما إني اسمعه بعد سنين طويلة»، متمنيًا أن يُرفع الأذان في جميع دول العالم.

«هيبقى إحساس جميل أنهم يسمعوا الأذان لأول مرة» هكذا عبرت الناشطة رنا عبد الحميد، بعد رفع الأذان في ولاية استوريا، ومن ثم نيويورك، إذ استطاعت أن تترك أثرا عظيمًا في قلب كل مصري وعربي ومسلم في أمريكا، يظل صداه حاضرًا للأبد.