نيويورك تسمح برفع الأذان في مكبرات المساجد بعد 5 أشهر على سابقة أستوريا

بعد مرور نحو 5 أشهر من نجاح الشابة المصرية، رنا عبدالحميد، في الحصول على تصريح لرفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في مدينة أستوريا، بولاية أوريجون الأمريكية، أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، إلغاء أي قيود لمنع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية بمساجد المدينة في أيام الجمعة وطوال شهر رمضان، دون الحاجة إلى تصريح.

وشهدت شوارع «أستوريا» حينها حادثاً تاريخياً، حيث سمع المسلمون صوت الأذان يتردد واضحاً ومسموعاً، لأول مرة بعد مرور 31 عاماً، حيث ظل المسلمون يؤدون الصلوات عند دخول وقتها، دون السماح بسماع صوت الأذان خارج المساجد، كما هو معتاد في الدول العربية والإسلامية.

آدامز: تضخيم الأذان أيام الجمعة وطوال شهر رمضان

و أعلن آدامز، فى بيان عام، أمس الثلاثاء، أنه «لفترة طويلة كان هناك شعور بأن مجتمعاتنا لم تسمح بتضخيم دعواتهم للصلاة، ولكن فى الوقت الحالي نحن نقطع الروتين ونقول بوضوح أن المساجد ودور العبادة حرة في تضخيم أذانها أيام الجمعة وطوال شهر رمضان دون الحاجة إلى تصريح»، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

رفع الأذان لأول مرة في مساجد مدينة #نيويورك بعد توقيع عمدة المدينة مرسومًا يسمح بذلك. pic.twitter.com/0EmYD5Gxjf — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 30, 2023

ووفقًا لبيان المدينة، سيتمكن المسجد من رفع الأذان يوم الجمعة بين الساعة 12:30 مساءً و1:30 مساءً، وخلال شهر رمضان المبارك، سيسمح للمسجد بإجراء الأذان كل مساء.

وأعرب آدامز عن أمله في أن يدرك المسلمون في نيويورك أنهم حريصون على حقهم في ممارسة دينهم بحرية في المدينة، وأكد أنهم سيتم معاملتهم بالمساواة وفقًا للقانون، وإدارتنا فخورة بإنجاز ذلك أخيرًا.