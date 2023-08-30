مرصد الأزهر يثمن قرار رفع الأذان بمكبرات الصوت في نيويورك: ينشر التسامح

رّحب مرصد الأزهر بقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في ولاية نيويورك الأمريكية، على الرغم من القيود المفروضة على استخدام مكبرات الصوت في معظم أحيائها، إلا أن عمدة نيويورك أصدر توجيهات جديدة تقضي بالسماح للمساجد ببث أذان صلاة يوم الجمعة من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهرًا دون الحاجة للحصول على تصريح.

السماح ببث أذان المغرب خلال شهر رمضان

وبحسب قرار الولاية، فإنه يُسمح للمسلمين ببث أذان المغرب خلال شهر رمضان، وكذلك لصلاة التراويح، وتعبيرًا عن سعادته بالقرار، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، «اليوم نضع حدًا لعراقيل البيروقراطية، ونعلن بكل وضوح أن أي مسجد أو دار من دور العبادة لم يعد يتعين عليه تقديم طلب للحصول على تصريح لتشغيل مكبرات الصوت لأذان الجمعة»، مضيفًا «أنت حر في ممارسة شعائرك الدينية بالمدينة».

احترام التنوع الديني والشعائر الدينية

وثمن مرصد الأزهر قرار عمدة نيويورك، لكونه يبرز أهمية احترام التنوع الديني والشعائر الدينية للآخرين، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاندماج ونشر روح التسامح والانتماء بين أبناء البلد الواحد.