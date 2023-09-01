إمام مسجد الحسين: آفات المجتمعات في كثرة الكلام

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الحسين، إنَّ آفة المجتمعات هذه الأيام كثرة الكلام ونقله بدون حتى التأكد من صحته والتحقق، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، موصياً بالتحلي بفضيلة الصمت إذا لم يكن من الواجب «الكلام».

عبد السلام: تجنب كثرة الكلام لعدم الوقوع في المحظورات

وأضاف «عبد السلام» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، تقديم الإعلامي أسامة رسلان والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه يجب تجنب كثرة الكلام لعدم الوقوع في المحظورات، مستشهداً بحديث للنبي – صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع».

آفة نقل الكلام

وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين، أن «ما سمعته في وقتنا هذا يتم نقله حتى قبل أن ينفض المجلس لدرجة ربما تقول لأحد كلمة فتجد الناس تعرف ما دار من حوار بينكما.. أمة لا إله إلا الله تعرف ما قلته والحوار الذي دار من أوله لآخرة وهو ما لا يرضي الله».

وشدد «عبد السلام»، على أمانات المجالس: «المجالس أمانات كما علمنا النبي – صلى الله عليه وسلم - «إذا حدث الرجل الحديث ثم ألتفت فهو أمانة».. أمانة المجلس وكل ما قيل في هذه الجلسة صار أمانة».