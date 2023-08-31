«القومي للمرأة» يستكمل جولات حملة «بلدي أمانة» في 4 محافظات

نفذ المجلس القومي للمرأة، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية، خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس الجاري، التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظات.

دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة طرق الأبواب

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.