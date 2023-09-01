ماذا يعني عدم ظهور الأعراض على المصاب بكورونا؟ استشاري جهاز هضمي يرد

يتفاجأ بعض الأشخاص في حالة إجراء اختبار متحور كورونا الجديد، بإيجابية التحليل، رغم عدم ظهور أعراض عليهم، وظهر ذلك جليًا في إحدى الدراسات التي نُشرت عام 2021 في مجلة «Nature»، وقالت إن حوالي 35% من مرضى «كوفيد» لا تظهر عليهم أعراض فما السبب؟

أسباب خفية لمتحور كورونا

رجح العلماء هذا الأمر إلى كون بعض المرضى، إلى بعض الأسباب الخفية، التي تتعلق بالتركيب الجيني الخاص بالمصاب، تجعلهم محصنين ضد الأعراض التي تظهر على الجميع، باستثناء هذه الفئة التي تحمل هذا الجين المتغير المعروف فتجعل لديهم خلايا مناعية تتفاعل مع أجزاء بروتين «كوفيد» لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر يمكن الضغط هـــــــــــنا