المطرب «أبو» لجمهوره: «مبسوط إني معاكم في مهرجان العلمين»

قدم المطرب أبو، بمهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، حفلا غنائيا ناجحا تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء، خاصة على أنغام أغنية 3 دقائق.

وقال المطرب أبو لجمهوره: «مبسوط أوي إني معاكم في مهرجان العلمين النهارده».

مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي حفل المطرب أبو بعد عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت ضمن فعاليات المهرجان من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.