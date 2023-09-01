عاجل.. إعلامي سعودي يكشف دور طارق حامد وحجازي في صفقة محمد صلاح واتحاد جدة

كشف الإعلامي السعودي عبد الله فلاتة، أن ثنائي المنتخب المصري المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، لعبا دورًا بارزًا في إقناع محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي باللعب في صفوف اتحاد جدة السعودي.

وتشير التقارير الصحفية السعودية وعلى رأسها صحيفة «عكاظ» أن محمد صلاح وافق على الانضمام لاتحاد جدة ووقع العقد ويترقب وصوله إلى جدة اليوم، وسيكون في ملعب مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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