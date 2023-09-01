السعودية ترفع الإنذار البرتقالي في مكة.. تشهد أمطارا تصل لحد السيول

رفعت السعودية الإنذار البرتقالي على منطقة مكة المكرمة بسبب توقّع المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، أن تشهد مكة أمطارًا متوسطة قد تصل إلى حد السيول، بعد استقرار حالة الطقس بشكل نسبي، خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار مكة المكرمة اليوم

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، في بيان له، إن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، مطالبا المعتمرين والمواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، موضحًا أن مناطق الطائف وأضم وميسان والعرضيات، قد تشهد أمطارا متوسطة بينما تشهد مناطق الخرمة والمويه وتربة ورنية، أمطارا خفيفة حتى الساعة الـ11 مساء اليوم.

وأضاف المركز أنّ منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، بينما تسقط أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة مع تدن في الرؤية، وتشمل الأمطار الخفيفة مناطق الحناكية والمهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ11 مساء اليوم.

أمطار في العسير والرياض

أوضح المركز في بيانه أن مناطق العسير، رجال ألمع، أبها، ظهران الجنوب، أحد، رفيدة، الربوعة، الحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة، من المتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة وسيولاً وانعداما في الرؤية، وتشمل.

كما تشهد مناطق الرياض، الزلفي، الغاط، المجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، تشهد أمطارا خفيفة وتدن في الرؤية.