السعودية تحذر من أمطار في مكة المكرمة.. والحرارة تصل إلى 47 درجة

حذرت المملكة العربية السعودية من تساقط أمطار على مكة المكرمة والمسجد الحرام، حيث أطلق للمركز الوطني للأرصاد، الإنذار الأحمر مساء اليوم، ما يعني تساقط امطارا غزيرة بمنطقة مكة المكرمة بدءً من اليوم السبت وحتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، فيما يتغير الإنذار إلى اللون البرتقالي من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً ما يعني سقوط أمطار متوسطة، فيما ستكون الأمطار خفيفة حتى الساعة العاشرة مساء غدا الأحد.

ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن

وذكر بيان صادر عن مركز الأرصاد الوطني السعودي، أن مدينتي الأحساء والمدينة المنورة سجلتا اليوم السبت، أعلى درجات الحرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية، بينما سجلت القصيم ووادي الدواسر 46 درجة مئوية، فيما سجلت مناطق الدمام والقيصومة وشرورة والعلا 45 درجة مئوية، وسجلت الرياض 44 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على منطقة مكة المكرمة والحرم المكي، وكذلك مناطق عسير، جازان، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

تحذيرات بهطول الأمطار الغزيرة

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من أمطار مكة اليوم السبت والتي من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنها ستكون متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.