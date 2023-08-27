«الأرصاد السعودية»: احتمالية سقوط أمطار رعدية على مكة المكرمة

أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف درجة الاستعداد، لمواجهة الأمطار الرعدية في منطقة مكة المكرمة إلى المستوى البرتقالي، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن الأرصاد السعودية فيما يتعلق بأحوال الطقس في مكة الكرمة، إذ سبق وتعرضت المملكة إلى أمطار رعدية خلال الأسبوع الماضي.

الأرصاد السعودية: احتمالية سقوط أمطار رعدية

وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان، أنّ هناك احتمالية لتساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى حدوث سيول، وقد ترافق هذه الأمطار رياح سطحية نشطة تثير الغبار والأتربة، بالإضافة إلى زخات من البرد على بعض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تمتد أيضًا إلى المناطق الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما توقعت الأرصاد السعودية أن يكون الطقس مستقرًا بشكل عام في باقي مناطق المملكة.

تحذير من الأرصاد السعودية

وأطلقت الأرصاد السعودية تحذيرًا باللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة أمس، حذرت فيه من الأمطار الرعدية المرافقة لرياح نشطة، وذلك في ظل الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها السعودية خلال الأيام الأخيرة، حيث تعرضت مكة المكرمة لعاصفة قوية أسفرت عن أضرار جسيمة، وأثناء محاولة المصلين والمعتمرين أداء طواف حول الكعبة، تعرض برج مكة لصاعقة، واندلعت رياح عاتية أدت إلى خروج المعتمرين والمصلين من المسجد الحرام.