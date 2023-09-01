حملة تطهير للقضاء على «بعوضة النمر» في باريس.. تسبب حمى الضنك (فيديو)

أقدمت السلطات الصحية في فرنسا لأول مرة على تطهير مناطق في العاصمة باريس، لقتل «بعوض النمر» حامل الأمراض الذي يعتقد أن تقدمه عبر شمال أوروبا تسارع بسبب تغير المناخ.

إجراءات فرنسية للقضاء على بعوض النمر

وأغلقت الطرق في العاصمة الفرنسية باريس، كما طلب من المواطنين البقاء في منازلهم جنوب شرقي المدينة، صباح أمس الخميس، حيث رشت السلطات المبيدات الحشرية على الأشجار وفي المساحات الخضراء، وبالمناطق الأخرى المحتملة لتكاثر البعوض.

ومثل هذه المشاهد تحدث بشكل متكرر في المدن الاستوائية، لكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد في أوروبا مع انتشار «بعوض النمر»، الذي يمكن أن يحمل فيروسات حمى الضنك وفيروس زيكا، من موطنها الأصلي في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها قالت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن السياسة الصحية آن سويريس، لتلفزيون «بي إف إم»: «كانت الحملة الأولى في باريس، لكنها ليست الأولى في فرنسا، تأثر جنوب فرنسا ببعوض النمر لعدة سنوات».

إصابتان بحمى الضنك

فيما أعلنت الهيئة الصحية الإقليمية للعاصمة أن المنطقة المستهدفة للتعقيم بها منزل شخص أصيب بحمى الضنك أثناء سفره، مضيفة: «تجرى هذه العمليات للحد من مخاطر انتقال حمى الضنك بعد اكتشاف الحالة»، حيث تخطط الحومة الفرنسية لعمليات تطهير أخرى وتحاول «باريس» قطع سلسلة محتملة لانتقال العدوى، في المدينة التي يسكنها نحو 12 مليون شخص، بعد إصابة شخص آخر بحمى الضنك بعد عودته إلى باريس من رحلة خارجية.

.