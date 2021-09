حريق في سوق بوسط بغداد.. و«بعوض النمر» ينتشر في ولايات جزائرية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها الحريق الذي اندلع في إحدى الأسواق في وسط العاصمة العراقية بغداد دون وقوع إصابات بشرية، كما سجَّلت تايوان زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

واندلع حريق داخل خان متهالك في سوق الأمين بمنطقة الشورجة وسط العاصمة العراقية «بغداد»، وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إنه تم توجيه أكثر من 6 فرق إطفاء للسيطرة على النيران.

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، إخماد الحريق، وقالت الدفاع المدني، إن فرقها طوقت وعزلت النيران بمشاركة 6 فرق إطفاء، مؤكدة أنها سيطرت بالكامل على النيران رغم ضيق أزقة المنطقة التجارية التي يصعب معها دخول سيارات الدفاع المدني مما اضطر فرق الإطفاء إلى مد خراطيم المياه لمسافات بعيدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأشارت الدفاع المدني، إلى خطورة المواد البلاستيكية المشتعلة وتهالك وقدم البناء، ما أدى تساقط أجزاء من الطابوق «نوع من الطوب المحترق» نتيجة الحريق على رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من إتمام عمليات الإخماد ومنع توسع الحريق داخل السوق التجارية.

وأضافت الدفاع المدني العراقي، أنه تم إخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

من جانبها، ضربت هزة أرضية بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، قبالة الساحل الشرقي لتايوان، فيما تم تحديد مركز الهزة على بعد 49 كيلو مترا جنوب شرقي مدينة هوالين.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وفي هايتي، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 14 أغسطس الماضي إلى 2248 قتيلا، وقالت الحماية المدنية في بيان عقب الانتهاء من أعمال الإنقاذ في البلاد، إن الزلزال أودى بحياة 2248 قتيلا و12763 مصابا، و329 مفقودا في المقاطعات الثلاث الأكثر تضررا من الكارثة.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، هايتي، في 14 أغسطس الماضي، فيما كانت بؤرة الزلزال على بعد 125 كيلو متر عن عاصمة البلاد «بورت أو برانس»، فيما اعلنت الحكومة الهايتية، في ذلك الوقت، حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

وفي أستراليا، أعلنت الشرطة، أمس الاثنين، أن خدمة الطوارئ أنقذت طفلا «3 سنوات» في إحدى الغابات، بعد 3 أيام من تغيبه عن منزل أسرته، فيما كشفت شرطة نيو ساوث ويلز في لقطات مصورة، الطفل أنطوني‬ إلفالاك وهو يحاول يائسا الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي شمال غربي سيدني قبل إنقاذه.

وقالت الشرطة في بيان، إن طائرة هليكوبتر رصدت الطفل المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي بعد نحو 72 ساعة من رؤيته لآخر مرة في عقار ريفي في بوتي، شمال غربي سيدني، مشيرة إلى أن الطفل أعيد إلى أسرته مع الخضوع لفحوص من جانب الإسعاف في نيو ساوث ويلز.

وكانت وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن الطفل، بقي 3 ليال بمفرده في الأدغال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات مئوية، فيما قال والده للإعلام المحلي: «لقد أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج من الحفاض، وتعرض للدغ النمل، وسقط، لكنه على قيد الحياة».

