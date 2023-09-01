ويجز وزياد ظاظا نجما حفلات العلمين اليوم.. تبدأ في السادسة مساء

تتوالى فعاليات مهرجان العلمين وسيكون هذا الأسبوع هو الختام، والذي سيشهد عددًا من الحفلات الغنائية المميزة؛ ليسدل من خلالها الستار على الدورة الأولى التي حققت نجاحا كبيرا، واليوم سيكون ويجز نجم حفلات العلمين.

ويجز ضمن حفلات العلمين

ويستعد مطرب الراب الشهير ويجز ليحيي، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن حفلات العلمين، وستفتح الأبواب الخاصة به في تمام الساعة السادسة مساءً لاستقبال الجمهور.

وسيشارك ويجز في هذا الحفل كل من مطرب الراب زياد ظاظا والدي جي الشهير عيسى، وأسود، وسيقدمون خلال الحفل عدد من الأغاني الشهيرة والمقطوعات الموسيقية الخاصة بهم.

يذكر أن مهرجان العلمين انطلق يوم 13 يوليو، وشهد كثير من الحفلات الغنائية لعدد من مطربي مصر والوطن العربي ومن بينهم تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبد الحكيم، وإليسا، ومحمد منير، وحميد الشاعري، وأنغام وحكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوي ومسلم وعدد آخر من الفنانين.