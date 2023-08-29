رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مراسل قناة «dmc»: نفاد تذاكر حفل ويجز في العلمين قبل انطلاقه بأيام

كتب:

مريم جاد
07:10 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
ويجز

ويجز

قال محمد سعد، مراسل قناة «dmc»، إن هناك استعدادات كثيرة لحفل الفنان ويجز بمنطقة أرينا العلمين الجديدة، في الأول من شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنّ من المتوقع وجود إقبال جماهيري كبير للحفل لمتابعته من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب.

مراسل «dmc»: انتهاء مبيعات تذاكر حفل «ويجز»

أضاف «سعد»، عبر تغطية خاصة لشاشة قنوات «dmc»، أنّ الحجز للحفل سيكون على موقع «تذكرتي»، مشيرًا إلى انتهاء مبيعات التذاكر للحفل.

انتظار الجماهير الموسم الجديد من مهرجان العالم علمين

تابع مراسل قناة «dmc»، بأن مهرجان العالم علمين استطاع تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة والجماهير تنتظر الموسم الجديد منه في العام المقبل، لافتًا إلى أنّه مع انتهاء المهرجان هناك توافد من الزائرين العرب والمصريين للاستمتاع بالشواطئ وأجواء مدينة العلمين.

اقرأ المزيد:

مراسلة قناة «DMC»: مدينة العلمين الجديدة تستعد لحفل كبير الخميس المقبل

قناة «dmc» تعرض فعاليات مسرح الشارع ضمن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

قناة «dmc» تبرز ملف «الوطن»: «مهرجان العلمين ينعش القطاع العقاري»

انطلاق أولى حلقات برنامج «لوغاريتم» على قناة «dmc» مساء اليوم

قناة dmc تنقل الشعائر من على جبل عرفات.. والحجاج المصريون يدعون لوطنهم

قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» سيناء أرض البطولات

استطلاع رأي: قناة DMC الأكثر مشاهدة في شهر رمضان

موعد حلقة محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC
بقلم مريم جاد