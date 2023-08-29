مراسل قناة «dmc»: نفاد تذاكر حفل ويجز في العلمين قبل انطلاقه بأيام

قال محمد سعد، مراسل قناة «dmc»، إن هناك استعدادات كثيرة لحفل الفنان ويجز بمنطقة أرينا العلمين الجديدة، في الأول من شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنّ من المتوقع وجود إقبال جماهيري كبير للحفل لمتابعته من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب.

مراسل «dmc»: انتهاء مبيعات تذاكر حفل «ويجز»

أضاف «سعد»، عبر تغطية خاصة لشاشة قنوات «dmc»، أنّ الحجز للحفل سيكون على موقع «تذكرتي»، مشيرًا إلى انتهاء مبيعات التذاكر للحفل.

انتظار الجماهير الموسم الجديد من مهرجان العالم علمين

تابع مراسل قناة «dmc»، بأن مهرجان العالم علمين استطاع تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة والجماهير تنتظر الموسم الجديد منه في العام المقبل، لافتًا إلى أنّه مع انتهاء المهرجان هناك توافد من الزائرين العرب والمصريين للاستمتاع بالشواطئ وأجواء مدينة العلمين.