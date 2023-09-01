سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق آخر تحديث للبنوك قبل الإجازة الأسبوعية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.