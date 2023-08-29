رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023.. متوسط الشراء 8.22 جنيه

كتب:

مريم حنفي
08:56 ص | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في كل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت بداية الأسبوع الجاري، إذ يبلغ سعر متوسط الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 والذي جاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس يسجل 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

- ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 8.20 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعاً وذلك داخل بنك الإسكندرية. 

اقرأ المزيد:

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك المصرية

تعرف على سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس
بقلم مريم حنفي