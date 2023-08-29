سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023.. متوسط الشراء 8.22 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في كل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت بداية الأسبوع الجاري، إذ يبلغ سعر متوسط الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس يسجل 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 8.20 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعاً وذلك داخل بنك الإسكندرية.