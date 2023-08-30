سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023.. مستقر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في منتصف التعاملات8.22 للشراء و8.24 للبيع مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليسجل استقرارا ملحوظا وذلك بحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023 وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في فروع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في بنك البركة نحو 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.