سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في أبرز البنوك المصرية أمام عملة الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.24 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في آخر تحديث للأسعار، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.