تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا كبير وفق بيانات أسعار العملات في الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سواء للدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي أو الجنيه الإسترليني، أو الدينار الكويتي أو الدرهم الإماراتي.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار العملات اليوم الجمعة 1-9-2023، وفقا لأسعار العملات في البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في البنك المركزي، بالنسبة للشراء 30.84 جنيه و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم، 33.52 جنيه الشراء والبيع 33.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي، فسجل نحو 30.07 جنيه للشراء و38.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ويأتي سعر الريال السعودي اليوم، 8.22 جنيه للشراء و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري، 100.03 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم، بـ8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.