استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

- يبلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- كما وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء أما سعر البيع 8.24 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 33.10 جنيه شراء و33.44 للبيع.

- ويسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.55 جنيه للبيع و33.21 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية، يسجل 39.03 جنيه للبيع و38.58 جنيها للشراء وذلك في بنك مصر.

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 38.95 جنيه شراء و 39.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 8.38 جنيه شراء أما سعر البيع بلغ 8.42 جنيه.

- وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.27 جنيه شراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان 100.65 جنيه للبيع و96.99 جنيه شراء.