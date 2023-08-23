أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك.. «اعرف الدولار بكام»

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-8-2023، استقرارًا في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه المصري، وعلى رأس هذه العملات جاء الدولار الأمريكي، الذي استقر عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.95 للبيع في البنك المركزي المصري، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنوك المصرية، وفقا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 في البنك الأهلي المصري: 30.75 للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.24 للشراء، و33.53 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.53 للبيع، و33.25 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وتشمل أسعار العملات اليوم الأربعاء، سعر الجنيه الإسترليني الذي سجل في البنك الأهلي المصري: 39.37 للبيع، و38.89 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.074 للبيع، و39.37 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.19 للبيع، و99.13 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.19 للبيع، و99.82 للشراء.