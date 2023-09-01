أمين الفتوى يوضح أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة

يقوم المسلمون في يوم الجمعة المبارك بالعديد من الأعمال التي تقرب بينهم وبين الله عز وجل منها الدعاء وقراءة القرآن وسورة الكهف، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتطيب ولبس أحسن الثياب وكثير من الأفعال، وفي هذا اليوم المبارك يبحث أغلب الناس عن أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة، وهذا ما تريده في السطور التالية.

أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية ، إن أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة هي قراءة القرأن وإهداء ثوابها له، فإذا قرأ المسلم لصاحبه المتوفي سورة الفاتحة أو يس، وأهدى ثوابها إلى الميت، فإن هذه أفضل هدية يقدمها له في أي وقت وليس يوم الجمعة فقط.

وأضاف وسام في حديث سابق له، عن أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة، إن ختم القران الكريم، وإهداء ثوابها إلى الميت هي سنة كان يفعلها السلف، وهي أفضل ما يمكن أن تقدمه للميت في كل الأوقات، والإمام الشافعي قال لو قرأ أهل الميت القرآن كله عند قبره فهو أفضل.

قراءة القرآن للميت

وأشار أمين الفتوى، خلال حديثه عن أفضل هدية تقدمها للميت يوم الجمعة، إلى أنّ جمهور العلماء قالوا إن قراءة القرآن للمتوفي وعند القبر من الأمور المستحسنة، ومن مكارم الخصال والبر بهم بعد الموت، مؤكدا أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت هي أفضل هدية تصل إليه.