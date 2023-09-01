دعاء صباح يوم الجمعة.. «اللهم إني أسألك مغفرة ذنوبي»

يوم الجمعة من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهو يوم اخُتصت به الأمة المحمدية، وله كثير من الفضل لأن فيه ساعة استجابة الدعاء التي حدثنا عنها الرسول الكريم، وفي الساعات الأولى من هذا اليوم المبارك ، يبدأ الناس في الدعاء وذكر الله تعالى، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء صباح يوم الجمعة، من أفضل الأعمال التي يمكن أنّ يبدأ بها المسلم يومه.

دعاء صباح يوم الجمعة

لا توجد صيغة محددة لدعاء صباح يوم الجمعة، ولكن هناك أدعية يمكن أن يستعين بها المسلم خلال الساعات الأولى من هذا اليوم المبارك، حتى يستغل كل وقت فيه بالدعاء والابتهال، ومن دعاء يوم الجمعة في الصباح:

- اللهمّ في يوم الجمعة اجعلنا من عبادك الصّالحين الّذي امتلأت قلوبهم بالإيمان والتّقوى.

- أسألك اللهم أن تحيطني بأحبتي أصحاب الخير وبأصحاب رفاق درب الصلاح، اللهم أبعد عني رفاق السوء.

- ونقول في دعاء صباح الجمعة: «اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تغفر كل ذنوبي، وأن تتقبل مني توبتي، وأن تعفو عني وترحمني».

- اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

دعاء يوم الجمعة

ويمكن للمرء أن يدعو طوال هذا اليوم، منذ شروق الشمس وحتى مغربها، وذلك حتى يستغل كل وقت في هذا اليوم المبارك، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة:

- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا.

- اللَّهُمَّ إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي.

- رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.