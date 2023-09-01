أبرز أعمال الشاعر كريم العراقي.. كتب عشرات الأغاني لكاظم الساهر

بعد صراع مع المرض رحل عن عالمنا الشاعر الكبير كريم العراقي وذلك في مدينة أبوظبي صباح اليوم بعد أن قدم سلسلة كبيرة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحات كبيرة عند جمهوره، والتي تعاون من خلالها مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

اشهر أغاني كريم العراقي

حيث عمل الشاعر كريم العراقي مع عدد كبير من الفنانين، كان أبرزهم من ارتبط اسمهم سويا هو قيصر الغناء الفنان كاظم الساهر، فقدم معه أكثر من 100 أغنية من الأغاني التي تركت بصمة عند الجمهور أشهرها أغنية مستبدة والتي لحنها الساهر بنفسه.

كما قدم كريم العراقي مع الفنان كاظم الساهر أغنية دلع النساء والتي لحنها أيضا الساهر وحققت نجاحا كبيرا وهي واحدة من أشهر أغانيه، وهناك أيضا كل ما تكبر تحلى وكذلك تولى تلحينها، كما قدم أغنية يا مدلل وصباح الخير وحيارى يا زمن.

وبخلاف الفنان كاظم الساهر، تعاون كريم العراقي مع الكينج محمد منير فقدما سويا أغنية العمارة ضمن ألبوم شوكولاتة الذي قٌدم عام 1989، ونجح في جمع الفنان حسين الجسمي وكاظم الساهر في ديو غنائي بعنوان حيوا الرجال المخلصين.

كما تعاون أيضا مع الفنانة سميرة سعيد وقدما سويا أغنية عراق الكرامة، وتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم صابر الرباعي وماجد المهندس وغيرهم.