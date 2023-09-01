الأميرة عالية بنت الحسين: الملك عبدالله الثاني يتمتع بحنكة سياسية وبعد نظر

قال الأميرة عالية بنت الحسين، إن والدها الراحل الملك الحسين بن طلال، كان شخص إيجابي للغاية، ورغم أنه كان لا يحب التحديات، إلا أنه كان رفيقا للجميع، وله مواقف معينه يأخذها، وكان يتمتع بالنخوة ولديه بُعد نظر: «كان عنده أيضا حكمة كبيرة، الحمد لله سيدنا الملك عبدالله الثاني أخدها، وعنده نفس الصفات».

البلد زمان كانت أصغر

وأضافت «بنت الحسين»، خلال حوارها في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «البلد زمان كانت أصغر وعدد الناس أقل، ونلتقي كتير في العائلة، الملك الحسين شخصية إيجابية ويتمتع ببعد النظر والحكمة، له قوة خاصة ودفئ خاص الحمد لله».

الملك عبدالله الثاني دائما ما يهتم بالناس

وتابعت: « سيدنا الملك عبدالله الثاني دائما ما يهتم بالناس، عنده الحنكة ونفس الفكر يرغب أن الناس لازم تتصل ببعضها وتشوف بعضها، ولما تصير اللقاءات نوصل لحلول وتفاهم، وكتير مركز في شغله، وشخصيته عنده إمكانية يريح اللي جالس معاهم ويفهم منهم ويزيد عليهم الفهم».