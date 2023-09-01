من هو الشاعر كريم العراقي؟.. توفي اليوم متأثرا بمرض السرطان

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي وفاة الشاعر كريم العراقي، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، وهو ما سبب حزنا شديدا لكثير من محبيه؛ لذا يمكن توضيح من هو الشاعر كريم العراقي، وأهم دواوينه الشعرية.

من هو الشاعر كريم العراقي؟

ووفقًا لِما ورد في موقع «سكاي نيوز» العربية، وذكرته وسائل إعلام عراقية، فإن الشاعر كريم العراقي وُلد في عام 1955 بمنطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وأصبح معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم عمل بعدها مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.