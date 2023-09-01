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ناقد موسيقي: مهرجان العلمين خلق حالة من الزخم والتنوع.. «ضروري ومطلوب»

كتب:

أحمد شوقي
12:43 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الناقد الموسيقي مصطفى حمدي

الناقد الموسيقي مصطفى حمدي

قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، إنّ انطلاق مهرجان العلمين هذا العام مولدا لمهرجان غنائي وترفيهي في المنطق وقد يكون الأكبر في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

الزخم الفني بالعلمين كان أمرا ضروريا

وأضاف «حمدي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «حالة الزخم الفني التي أحدثها في مدينة العلمين الجديدة كان أمرا ضروريا ومطلوبا، حيث نؤسس لمدينة جديدة ومجتمع جديد، وهي أقرب إلى مصيف أو واجهة سياحية واستثمارية جديدة».

لم يكن لدينا مهرجانا شامل

وتابع الناقد الموسيقي: «كان من المطلوب ان تكون هناك فاعليات فنية وثقافية وترفيهية وسياحية في ظل فترة الصيف التي تعتبر موسم الحفلات والمهرجانات، ولم يكن لدينا مهرجان بهذا الشكل، فقد كان لدينا مهرجانات موسيقية وغنائية متخصصة مثل مهرجان الموسيقى العربية أو محكى القلعة، ولها هوية معينة، ولم يكن لدينا مهرجانا شاملا يتسع لكل الأفكار الموسيقية المتنوعة ويجلب النجوم».

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