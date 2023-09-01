مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين يشهد حالة من التنوع والزخم والتوهج

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين يشهد حالة كبيرة من التنوع والزخم والتوهج والترويج السياحي لفاعلية هي الأضخم في الشرق الأوسط والتي امتدت لأكثر من 50 يوما.

التنوع في مهرجان العلمين شهد كل شيء

وأضاف «محمد»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن التنوع في مهرجان العلمين شهد كل شيء، مثل الحفلات والأنشطة، وتشهد منطقة العلمين أرينا الحفلات الموسيقية والغنائية والعروض الخاصة بالإضاءة والمؤثرات الصوتية.

عروض طائرات rc

وتابع: «هناك تنوع في عدد من الفعاليات مثل الرمال والشواطئ في مدينة العلمين والتي أقيم عليها عدد من الأنشطة مثل رياضة البادل والكرة الشاطئية، وشهدت مياه مدينة العلمين عددا من الفعاليات مثل سباق الترايثلون والسباق الثلاثي الأولمبي والجيت سكي والتجديف وعددا من العروض الخاصة بالمراكب في المياه، حتى سماء العلمين، فقد شهدت عروض طائرات rc خلال الأيام السابقة، وشهدت شوارع العلمين مسرح الشارع وعددا من عروض الفرق المسرحية والموسيقية».