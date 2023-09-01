جومانا ماهر: مهرجان العلمين ولد كبيرا.. وقدم صورة مشرفة عن فن مصر

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن أمس الخميس شهد 4 فعاليات لنجوم الأغنية الشعبية والأندرجراوند ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مثل عمر كمال وأبو، حيث قدما مجموعة كبيرة من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل الشباب معها بشكل كبير، مشددة على أن هذا المهرجان وُلد كبيرا.

نقل الحفلات على شاشات قنوات المتحدة أمر مؤثر

وأضافت «ماهر» خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نقل الحفلات على شاشات قنوات الشركة المتحدة كان أمرا مؤثرا بشكل كبير في متابعتها ومعرفة ما يحدث في العلمين الجديدة».

رواج كبير من السياح العرب و الأجانب

وتابعت الإعلامية: «من لم يسافر العلمين استطاع أن يستمتع بأجواء هذه الاحتفالات من خلال شاشات الشركة المتحدة»، مشيرة إلى أنها سعيدة بالحالة التي أحدثها المهرجان منذ انطلاقه في 13 يوليو، حيث قدم للعالم كله صورة مشرفة عن مصر والفن المصري والسياحة في أجمل شواطئ البحر المتوسط، وكان هناك رواجا وسائحين كثر سواء من العرب أو الأجانب.