موفد «dmc»: مهرجان العلمين خطف قلوب الجماهير بسبب التنوع الفني

قال محمد سعد، مراسل قناة «dmc» إننا مازلنا نتابع فعاليات مهرجان العالم علمين فبالأمس كان الحفل ساهرا حتى الصباح وبدأ الحفل بفقرة فنية للفنان «أبو»، حيث أدى مجموعة كبيرة من الأغاني، ثم أغاني الفنان «عمر كمال وفرقة الدبل زوكش وصواريخ».

سعادة الجماهير التنوع الفني

وأضاف مراسل قناة «dmc»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين عبر شاشة «dmc» أن الجماهير انتابتهم من السعادة نتيجة التنوع الفني من أغاني شعبيه وفنية ورومانسية وغيرها، مشيرًا إلى سعادة الفنان عمر كمال خلال تأدية بعض الأغاني على مسرح العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين استطاع كسب قلوب الجماهير

تابع : أن هناك توقع بإقبال جماهيري على حفلة الفنان «ويجز» الدخول من الساعة الـ6 مساءًا لأنه يحظى بتجمع جماهيري من الوطن العربي كله وستكون حفلته وحفلة فرقة شارموفيرز، هي ختام مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي استطاع كسب قلوب الجماهير وتحقيق سعادتهم.