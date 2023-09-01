بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في الشرقية

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

ينشر الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة، بشكل دائم مواقيت الصلاة المختلفة، ومنذ قليل، كشف عن موعد صلاة الجمعة اليوم 1 سبتمبر الجاري، في المدن والمحافظات المختلفة، وذلك للراغبين في الاستعداد للصلاة قبل وقت كافٍ من بدايتها.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليوم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم، يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا.. يحين أذان الظهر الساعة 12:54 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية.. يحين أذان الظهر الساعة 012:58 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف.. يحين أذان الظهر الساعة 12:56 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا.. يحين أذان الظهر الساعة 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط.. يحين أذان الظهر الساعة 12:56 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج.. يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا.. يحين أذان الظهر الساعة 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر.. يحين أذان الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان.. يحين أذان الظهر الساعة 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم.. يحين أذان الظهر الساعة 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة.. يحين أذان الظهر الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح.. يحين أذان الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

يحين موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ اليوم في تمام الساعة 12:54 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ.. يحين أذان الظهر الساعة 12:41 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة.. يحين أذان الظهر الساعة 12:57 ظهرًا.

يأتي موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية في تمام الساعة 12:49 ظهرًا.

يحين موعد صلاة الجمعة في دمياط في تمام الساعة 12:51 ظهرًا.