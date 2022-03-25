محافظ قنا يفتتح مسجد الفتح بقرية الأشراف الغربية بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الفتح بنجع الكراوين بقرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

بر الوالدين وطاعتهما في خطبة الجمعة

وعقب الافتتاح استمع محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب المسجد، وتحدث فيها عن بر الوالدين وطاعتهما، ثم أدى شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف، وعقب ذلك هنأ المحافظ أهالي القرية بمناسبة افتتاح المسجد وقرب حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم المسلمون منه مبادئ دينهم الحنيف، مثمنا دور وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل على نشر الوسطية.

محافظ قنا يوجه الشكر لكل المساهمين

كما وجه الداودي الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد، متمنيا للجميع الخير والقبول، مشيرا إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

تجديد وإحلال المسجد بالجهود الذاتية

من جانبه أوضح الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، أن المسجد تابع لوزارة الأوقاف ويقع على مساحة 450 مترا، وتم إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا على اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، في إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر.