6 سنن لصلاة الجمعة.. بينها الذهاب للمسجد مشيا على الأقدام

يحرص المسلمون على أداء صلاة الجمعة، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، حيث يخرج المصلون إلى المساجد الكبيرة والساحات الواسعة لأدائها، ولكن قد لا يعلم بعض منهم ما هي السنن الخاصة بصلاة الجمعة، وهو ما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

سنن صلاة الجمعة

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، السنن الخاصة بصلاة الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس أفضل الثياب.

- الذهاب إلى المسجد ماشيا.

- التسوك.

- التبكير إلى الصلاة.

فضل الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة

وأكد «العالمي للفتوى» على أهمية الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، وفضلها العظيم، مستشهدا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي].

ونشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بشأن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، مستشهدة بالحديث النبوي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه» متفقٌ عليه.