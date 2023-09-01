أسعار المانجو اليوم الجمعة في سوق العبور.. اعرف العويس بكام؟

تتسابق السيدات وربات المنزل في هذا التوقيت على تخزين أغلب السلع الصيفية ومن بينها الفاكهة ولهذا يتساءل البعض عن أسعار المانجو اليوم في سوق العبور باعتباره المعيار الثابت للأسعار في أسواق التجزئة.

وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

- وبلغ مانجو فونس من سعر 17 لـ33 جنيها.

- ووصل سعر كيلو مانجو فص ليتراوح بين 30 لـ60 جنيها.

- ووصل سعر مانجو دبشة ليتراوح بين 15 لـ21 جنيها.

- وجاء سعر مانجو صديقة ليتراوح بين 17 لـ27 جنيها.

- مانجو بيض العجل من سعر 15 لـ21 جنيها.

- يتراوح سعر المانجو الهندي بين 17 لـ33 جنيها.

- وسجل سعر مانجو تيمور من 17 لـ33 جنيها.

- وتراوح مانجو زبدية من سعر 19 لـ25 جنيها.

- كما يتراوح مانجو بلدي بين 9 لـ15 جنيها.

- وسجل سعر مانجو كيت من 17 لـ21 جنيها.

- كما سجل مانجو فجر كلان سعر 17 لـ21 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو مانجو سكري بين 19 لـ25 جنيها.

- كما تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 27 لـ51 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو مانجو سنارة سعر بين 15 لـ21 جنيها.

- وبالنسبة لسعر مانجو جولك جاء ليتراوح بين 15 لـ21 جنيها.

- كما جاء سعر كيلو مانجو كنت ليتراوح بين 17 لـ21 جنيها.