5 أسباب تجعلك تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرفها

قراءة سورة الكهف من سنن يوم الجمعة المباركة، وهي سورة لها فضل كبير على قارئها، لذلك يسعى كثير من المسلمين في يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف، ولكن البعض لا يعرف ما هي فضائل هذه السورة المباركة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم «نور ما بين الجمعتين».

وترصد «الوطن»، في السطور الأسباب والفضائل التي تشجع المسلم على قراءة سورة الكهف، وفق دار الإفتاء المصرية.

فضائل قراءة سورة الكهف

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن فضل قراءة سورة الكهف ورد فيه العديد من الأحاديث، ويقبل الناس على قراءة هذه السورة يوم الجمعة لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أفضال على قرائها ومن هذه الفضائل:

1- سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

2- ترشد قارئها إلى فعل الخير، وتعفيه من المعاصي

3- يغفر الله ما بين الجمعتين

4- تلاوة عشر آيات من سورة الكهف تعصم من فتنة المسيح الدجال

5- جاء عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

وقت قراءة سورة الكهف

وأشارت دار الإفتاء إلى أن وقت قراءة سورة الكهف يبدأ من ليلة الجمعة وفي يومها، من وقت شروق الشمس وحتى غروبها، مؤكدة أنه يستحب قراءتها في أي وقت من يوم أو ليلة الجمعة، كما تجوز قراءتها سرا أو جهرا.