7 أمور يستحب فعلها يوم الجمعة.. منها قراءة سورة الكهف

أكد الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، أن هناك عدة أمور مستحبة يجب على المسلم القيام بها يوم الجمعة إذ لها فضل وثواب عظيم، لافتًا إلى أن يوم الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع.

7 أمور يستحب فعلها يوم الجمعة

وأضاف «أشرف» لـ«الوطن» أن قراءة سورة الكهف تأتي من ضمن أبرز الأمور المستحب فعلها يوم الجمعة، قائلًا: ««قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين»، ومن ضمن الأمور المستحبة أيضًا هي التبكير للصلاة والاغتسال والتطيُّب، إلى جانب أيضًا لبس الثياب الحسن وقص الأظافر.

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

«من أكتر الأمور المحببة يوم الجمعة أيضًا هي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وده في كل وقت، قبل الصلاة وبعدها وجهرًا وسرًا وجماعة وفردًا»، بحسب «صلاح»، الذي نصح بعدم البيع والشراء خلال وقت صلاة الجمعة.. ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.