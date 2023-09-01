أفضل الأدعية المأثورة في يوم الجمعة.. كان النبي يرددها؟

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وبمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، ويحرص خلاله المسلم على الإكثار من الدعاء لله عز وجل، لما في هذا اليوم من بركة كبيرة، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى خصه بساعة إجابة لكل دعاء، كما يهتم العديد من المسلمين أيضا على ترديد الأدعية التي وردت عن الرسول في هذا اليوم.

أفضل الأدعية المأثورة في يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا في يَومِ الجُمُعَةِ»، بالتالي فالاجتهاد في العبادة والدعاء على مدار ساعات يوم الجمعة من الأمور المستحبة.

كما لفتت إلى وجود بعض الأدعية المنسوبة للنبي، منها ترديد « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» 3 مرات في صباح يوم الجمعة، مشيرة إلى ما ورد عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

قراءة سور الإخلاص والناس والفلق بعد صلاة الجمعة

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه من المهم أن يحرص العبد على قراءة سور الإخلاص، والفلق والناس بعد انقضاء صلاة الجمعة 7 مرات، يكون جزاءه أن يجاره الله عز وجل من السوء إلى الجمعة الأخرة، ولفتت إلى ما ورد عنْ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».