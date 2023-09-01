مهرجان العلمين يصل إلى العالمية بنجومه قبل ساعات من إسدال الستار

ساعات قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي انطلق من مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الموافق 13 يوليو الماضي، ونجح في تحويل مدينة الألغام الى مدينة الأنغام بتقنيات عالمية وأنشطة فنية ورياضية، جعلت المدينة تحت الأضواء خلال 51 يوما كاملة تحت شعار «العالم علمين».

مهرجان العلمين محط أنظار الجميع

ورغم كونه مولودا جديدا في دورته الأولى فقد نجح مهرجان العلمين في أن يصبح واحدا من أضخم المهرجانات الترفيهية في الوطن العربي وكان محط أنظار الجميع داخل مصر وخارجها عربيا وعالميا فعلى المستوى الفني، استطاع القائمون على المهرجان، صنع مسرح بتقنيات عالمية محترفة مكنت كل من وقف على خشبته في الظهور في أبهى صورة وهو ما فعله الفنان تامر حسني الذي كان قد افتتح أولى حفلات المهرجان بحفلا غنائيا ثريا على المستوى البصري والفني، حيث أذهل الحضور حين قرر أن ينزل على خشبة المسرح طائرا من السماء بتقنيات حديثة ليظهر كـ سوبر هيرو.

واستقبلت خشبة مسرح مهرجان العلمين الكثير من النجوم المصريين بخلاف تامر حسني وكان من بينهم الظهور الأول للثنائي الكينج محمد منير ومعه الفنان حميد الشاعري على خشبة مسرح واحدة في لقطة خطفت أنظار الجميع وعادت بهم بالزمن إلى الوراء، ليقدم كلا منهما فقرة منفردا ، كما شارك أيضا عدد آخر من الفنانين وكان من بينهم أنغام وتامر عاشور وبهاء سلطان والموسيقار عمر خيرت ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

اللون الشعبي والراب والأندرجراوند في مهرجان العلمين

ولم يكتف المهرجان بلون موسيقي واحد ولكنه حرص على التنوع وإرضاء كل الأذواق من خلال إقامة عددا من الحفلات لعدد من المطربين الشعبين والذين كان من بينهم حكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوي ومسلم وعمر كمال، ولم يغفل الذوق الموسيقي للجيل الجديد فتم إقامة حفلات غنائية لفرقة كايروكي ومطرب الراب الشهير ويجز والرابر زياد ظاظا ويختتم المهرجان فرقة شارموفرز.

المطربين العرب في مهرجان العلمين

كما واصل المهرجان استكمال نجاحه عربيا باستقطاب عددا من المطربين العرب والذين قدموا حفلات غنائية مميزة وكان من بينهم إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة.

مهرجان العلمين ينجح عالميا بحفل غنائي للعالمي russ

ولم يتوقف نجاح المهرجان عربيا فقط ولكنه وصل للعالمية بإقامة حفلا غنائيا كبيرا لمطرب الراب العالمي الشهير russ وهو يعد أشهر مطرب الراب في العالم والذي شهد حفله حضورا جماهيرىا لافت للأنظار.