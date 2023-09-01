نجوم الفن يشيدون بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما في العلمين: مدينة ساحرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إشادة الفنانين بفعاليات وحفلات مهرجان العلمين».

المكان له بصمة وسِحر

وقال الفنان محمد لطفي، إن أجمل ما في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية أنه جرى تنظيمه في مدينة العلمين الجديدة، وقالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إن المهرجان رائع ولم تكن تعتقد أنه سيكون بهذه الروعة، فالعلمين الجديدة مكان عالمي ويفخر به المصريون جميعهم، فالمكان له بصمة وسِحر ويجعل المهرجان بديعا.

وقالت الفنانة عبير صبري: «المهرجان رائع وجميل ومبهج وشيك، العلمين الجديدة تشرف مصر والمصريين، ويجب أن يفخر المصريون بها وبأنهم أصبحت لديهم إنجازات ضخمة بهذا الحجم».

العلمين الجديدة على أعلى مستوى من السياحة

إلى ذلك، قالت الفنانة إلهام شاهين: «العلمين الجديدة تحفة وهي أجدد مدينة في مصر جرى تصميمها وفقا لأعلى طراز، وبها أحلى بحر وتتميز بالشياكة والجمال».

وأوضح الفنان محمد ثروت: «العلمين الجديدة على أعلى مستوى من السياحة، وهذا شيء رائع، وأتمنى أن أزورها دوما».