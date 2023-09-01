«ناسا» تكشف سر حفرة قطرها 10 أمتار ظهرت على سطح القمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية مؤخرًا، سر الحفرة التي ظهرت على سطح القمر، في الصور التي التقطتها التقطت المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية «إل.آر.أو» التابعة لها، موضحة أنها نتجت عن تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا-25».

وكالة ناسا تكشف سر حفرة قطرها 10 أمتار على سطح القمر

وذكرت «ناسا» أن فشل مركبة الفضاء الروسية «لونا-25»، في مهمة الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، أدى إلى تحطمها الشهر الماضي بعدما خرجت عن السيطرة بسبب مشكلة فنية، وبالتالي إحداث حفرة على سطح القمر، قطرها 10 أمتار، وفقًا لموقع «سكاي نيوز» العربية.

وأشارت «ناسا» أن قُرب الحفرة من نقطة الاصطدام المُقدرة للمركبة «لونا-25»، دفع فريق المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية «إل.آر.أو» لترجيح أن يكون انفجار المركبة الروسية هو سبب إحداثها وليست أسباب طبيعية.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا.